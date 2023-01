La Foc’ra di Grottaglie in onore di San Ciro: la diretta su Antenna Sud

La Foc’ra di Grottaglie in onore di San Ciro: torna la diretta su Antenna Sud

La città di Grottaglie è pronta a vivere il culto, a rinnovare la tradizione, per una comunità che attende i festeggiamenti, il 30 e 31 gennaio, in onore di San Ciro, suo Santo Patrono. Anche nel 2023, il gruppo Editoriale Domenico Distante, con il patrocinio del Comune, conferma l’impegno nella valorizzazione, nella tutela e nella diffusione delle tradizioni del territorio trasmettendo in diretta, in esclusiva su Antenna Sud, canale 14, la Foc’ra di Grottaglie.

L’appuntamento è per lunedì 30 gennaio, a partire dalle ore 19:00 sul canale 14 del digitale terrestre, in streaming su www.antennasud.com ed in diretta FB sulla pagina ufficiale.

Antenna Sud, attraverso uomini, donne, mezzi e professionalità, promette di offrire a chiunque, impossibilitato a raggiungere in presenza la zona del grande falò, la possibilità di vivere un momento di fede accompagnato dalle suggestive immagini della benedizione e accensione della piramide di fascine, realizzata dai volontari dell’associazione “Gli amici della Foc’ra”.

A cornice dell’emozionante evento, il commento dei giornalisti Valentina Fanigliulo e Gianmarco Sansolino, pronti a raccogliere voci e testimonianze dei rappresentanti religiosi e istituzionali.

L’appuntamento è su Antenna Sud, lunedì 30 gennaio, a partire dalle ore 19 con l’accensione della Foc’ra e martedì, 31 gennaio, nuovamente in diretta dalla Chiesa Madre, per la celebrazione solenne della Santa Messa, in onore del Santo Patrono, in programma per le 10.

Un impegno, quello di Antenna Sud, che si rinnova di anno in anno, ancora una volta, per assolvere al ruolo di tv di servizio e per offrire ai telespettatori un servizio informativo di qualità. Anche quest’anno, ancora una volta.

