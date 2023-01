Scoperto cadavere carbonizzato nel Tarantino

Il cadavere carbonizzato di un uomo di 58 anni, imprenditore agricolo, è stato trovato nel pomeriggio di venerdì 27 gennaio all’interno della sua auto, un’Alfa 147, nelle campagne di Marina di Ginosa (Taranto), in località Pantano. Sul posto sono intervenuti anche il pubblico ministero di turno e il medico legale. Da una prima ricognizione non sarebbero emersi segni di violenza. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Sono in corso ulteriori accertamenti per fare piena luce sull’accaduto.

Condividi su...



Linkedin

email

Whatsapp