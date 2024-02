La commissione Difesa della Camera fa tappa a Taranto

Una delegazione della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati, composta dagli onorevoli Giovanni Maiorano (Fratelli d’Italia), Roberto Bagnasco (Forza Italia) e Marco Pellegrini (Movimento 5 Stelle), farà tappa a Taranto per visitare l’Arsenale Miliare Marittimo e il Comando Flottiglia Sommergibili.

La visita ufficiale, che si terrà nella mattinata di giovedì 15 febbraio, rientra tra le attività istituzionali della Commissione finalizzate ad approfondire le questioni legate al sistema Difesa attraverso visite ispettive, audizioni ed indagini conoscitive con lo scopo di acquisire informazioni utili allo svolgimento del mandato parlamentare.

“Questa visita rappresenta un segnale di attenzione per il nostro territorio e, soprattutto, per l’intero comparto Difesa ionico. L’Arsenale di Taranto è senza dubbio un polo d’eccellenza nonché una realtà industriale ed economica importante per il nostro Paese. La nostra presenza dimostra la volontà dell’intera Commissione Difesa di conoscere da vicino l’importante lavoro svolto all’interno dello stabilimento con l’obiettivo di programmare investimenti in termini di risorse economiche e nuove progettualità. La città di Taranto vanta un legame storico indissolubile con la Marina Militare, un rapporto consolidato da custodire e valorizzare sempre di più”, ha commentato l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia.

La delegazione proseguirà venerdì 16 febbraio l’attività ispettiva nel foggiano con la visita della base del 32° Stormo dell’Aeronautica Militare di Amendola e dello Squadrone Carabinieri Eliportato “Cacciatori Puglia”.

