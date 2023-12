Italia Viva, Stellato: ‘Benvenuto al sindaco di Taranto Melucci’

“Ho lavorato molto affinché Melucci aderisse a Italia Viva. Finalmente oggi, con la sua presenza alla nostra assemblea nazionale, accogliamo con soddisfazione la decisione del presidente della provincia e sindaco di Taranto, di entrare a fare parte del nostro partito. Si tratta di una scelta importante, che giunge dal primo cittadino della terza città del Sud, strategica per la Puglia e per il Paese. Lo afferma in una nota Massimiliano Stellato, consigliere regionale e presidente regionale di Italia Viva Puglia.

“Il suo ingresso in Italia Viva, sancito all’assemblea nazionale del partito, è la testimonianza che in una fase storica distinta da facili populismi e spinte demagogiche, un amministratore riesca a riconoscere solo in un partito riformista e di centro un fondamentale punto di riferimento. A Rinaldo Melucci, il più caloroso benvenuto da parte della nostra comunità, che mi onoro di presiedere”, conclude Stellato.

