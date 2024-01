Italia Viva cresce a Taranto e in Puglia con tre nuove nomine

La segreteria regionale e provinciale di Italia viva si rafforzano con tre nuove nomine e altrettanti ingressi nel partito. È la volta di Emiliano Messina, noto esponente del mondo sindacale, che assume la carica di consigliere politico dell’ufficio di presidenza regionale. Poi, Cinzia Cavallo, di Sava, psiconcologa, neo responsabile provinciale delle politiche sociali e il dottor Giuseppe Lantone, medico geriatra tarantino, referente ionico delle politiche sanitarie.

“Si tratta di personalità che entrano a fare parte di una squadra plurale capace di garantire, con professionalità e competenza, l’analisi e lo sviluppo di questioni di interesse sociosanitario e politico – dichiarano Stellato e Galli – rispettivamente presidente regionale e provinciale di Italia viva-. Le deleghe non riflettono solo la competenza di chi le ha ricevute, ma l’impostazione di un partito in movimento, in una società che cambia”.

”Ai nuovi incaricati rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro. Ora, ci aspetta una grande sfida per realizzare, in Puglia, il nostro progetto di partito realmente riformista, inclusivo, vicino alle persone, e costruire un’alternativa al centro. Siamo al lavoro per allargare questo spazio politico centrista che, siamo certi, sarà decisivo, già a partire dalle prossime elezioni europee”, concludono Stellato e Galli.

