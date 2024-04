Itala Lecce, Natascia Mariano Mariano è la nuova presidente

Lecce – È stata eletta nei giorni scorsi dal consiglio direttivo dell’associazione, in seguito alle dimissioni di Felicia Giagnotti, Natascia Mariano Mariano come nuova presidente del Club Itaca Lecce, organizzazione di volontariato attiva in città dal 2016 per dare sostegno a persone con disagio psichico.

