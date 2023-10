Ringrazio i ministri Antonio Tajani e Maria Elisabetta Casellati per essersi prodigati in prima persona anche per Angela di Lorenzo, la studentessa lucana in Erasmus a Be’er Sheva, in Israele, per la quale eravamo tutti in pensiero.

Grazie a un volo militare diretto organizzato dal governo, è atterrata a Roma insieme ad altri nostri connazionali. I ringraziamenti di tutta la Regione Basilicata vanno al Ministro degli Esteri Antonio Tajani, al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all’Unità di crisi della Farnesina, al Ministero della Difesa, all’Ambasciata israeliana e a tutti gli attori coinvolti nelle operazioni di rimpatrio dei nostri connazionali.

Finalmente una buona notizia in queste giornate di lutti, dolore e apprensione”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.

