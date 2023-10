Francavilla Fontana, sul “Camberlingo” le rassicurazioni dell’assessore regionale Rocco Palese

“Ce la stiamo mettendo tutta, credo fermamente che il diritto alla salute dei cittadini vada tutelato, ed io sarò sempre dalla loro parte”, è quanto ha voluto sottolineare il consigliere per la sanità del presidente Michele Emiliano, Tommaso Gioia che lo scorso lunedì pomeriggio ha effettuato un sopralluogo presso l’ospedale “Camberlingo” di Francavilla Fontana insieme all’assessore regionale alla Sanità Rocco Palese e alla direzione strategica dell’Asl di Brindisi. Presenti il direttore generale Maurizio De Nuccio, la direttrice amministrativa Loredana Carulli e il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli. All’incontro ha partecipato anche il consigliere regionale Maurizio Bruno.

“Abbiamo discusso – ha fatto sapere Gioia – sull’importanza dell’ospedale di Francavilla Fontana nella nostra provincia. Si è convenuto sull’imminente apertura di reparti come ostetricia e ginecologia, e parlato dell’iter per l’apertura del reparto di oncologia, diretto egregiamente dalla dottoressa Palma Fedele, una battaglia che ho portato avanti sin dall’inizio, e che seguirò sino all’apertura. C’è la volontà di lavorare tutti insieme, per una sanità dignitosa in provincia di Brindisi”. Rassicurazioni già peraltro fatte in un recente consiglio comunale monotematico da parte della direzione strategica dell’Asl per “il miglior risultato possibile nell’interesse della collettività” riguardo proprio l’ospedale Camberlingo.

