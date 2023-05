Ispra e Aci, accordo per incentivare la mobilità sostenibile

Il presidente dell’Ispra, Stefano Laporta, e il presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, hanno firmato un protocollo d’intesa della durata di tre anni, finalizzato a favorire la collaborazione in materia di mobilità sostenibile.

In particolare, ciascun ente, con le proprie competenze e finalità istituzionali, metterà a disposizione conoscenze e professionalità per migliorare la mobilità in termini di sicurezza e sostenibilità ambientale.

Ispra svolge funzioni tecniche e scientifiche per la pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull’ambiente, tramite attività di monitoraggio, reporting, valutazione, controllo, ispezione e gestione dell’informazione ambientale, oltre che di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).

L’Aci si occupa dei diversi aspetti legati alla mobilità, diffondendo la cultura dell’uso responsabile dell’auto in linea con i principi dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del territorio, promuovendo l’istruzione automobilistica e l’educazione alla sicurezza stradale allo scopo di ridurre l’incidentalità.

I due Istituti hanno già collaborato in passato per elaborazioni e studi relativi, come l’inventario delle emissioni in atmosfera oltre a numerose edizioni del rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano. L’accordo firmato conferma ed estende la collaborazione alla realizzazione di specifiche iniziative di studio, anche in partnership con altri soggetti pubblici, al fine di migliorare la conoscenza delle problematiche connesse ai trasporti su strada e incentivare soluzioni per una mobilità sostenibile dal punto di vista della sicurezza, dell’ambiente e dell’economia.

