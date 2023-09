“L’invenzione della neve” in anteprima a Bari

BARI – Carmen è una donna con un passato difficile: sottratta alla madre nell’adolescenza è cresciuta in casa-famiglia. Ama troppo intensamente, troppo a modo suo e il mondo non glielo perdona. Lei e Massimo si sono lasciati, ma Carmen continua ad amarlo come l’uomo della sua vita. Adora Giada, la figlia che hanno avuto insieme e che adesso ha 5 anni. La bambina è stata affidata al padre, alla madre il permesso di vederla una volta ogni quindici giorni. Ma Carmen non ci sta: Se il mondo la vuole distruggere, lei trasformerà il mondo.

Dopo la partecipazione alle Giornate degli autori dell’80esima mostra internazionale del cinema di Venezia, “L’invenzione della neve” di Vittorio Moroni, arriva nelle sale italiane e all’Anche cinema di bari. Girato tra Puglia e Sicilia, la pellicola è intervallata da alcuni minuti di sequenze animate attraverso cui viene narrata una favola: una famiglia di sirene fugge dal fiume e impara a vivere nella giungla.

