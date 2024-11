Intervento ai denti in Albania: 37enne in ospedale da otto mesi

Ricoverato da otto mesi a seguito delle complicanze di un intervento chirurgico in Albania: è la storia di Simone Del Vecchio, 37 anni, di Barletta che ha avuto quattro arresti cardiaci ed un’infezione batterica. Voleva solo sostituire i suoi denti e per questo aveva scelto una clinica privata di Tirana dove l’intervento costava meno che in Italia. Lo scorso marzo, i dentisti albanesi gli hanno asportato 20 denti: in un solo intervento, quattro anestesie gengivali ed una sedazione generica. “I sanitari – però – non avrebbero eseguito la profilassi”, ha raccontato il fratello gemello Marco, sul Corriere del Mezzogiorno. Simone è stato prima ricoverato in rianimazione a Tirana poi trasferito al Policlinico di Bari. Adesso si trova nella Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. La famiglia è assistita da un legale ma l’iter si prospetta complesso poiché la clinica è in Albania, quindi fuori dall’Unione Europea.

FOTO DI REPERTORIO

