Mesagne, scomparsa una donna: appello della famiglia

Non si hanno più tracce da questo pomeriggio di una donna di Mesagne. La prefettura di Brindisi ha attivato il protocollo per la ricerca di una signora che si è persa oggi pomeriggio alle ore 16. «Se vedete questa persona sappiate che si chiama Carmela ed è di Mesagne, si trova in stato confusionale, si è persa questo pomeriggio intorno alle 16. Preghiamo di contattare immediatamente il numero 3424557092. Indossa lo stesso vestito come nella foto».

