TARANTO – L’ispezione dei commissari di Ilva in amministrazione straordinaria nello stabilimento di Taranto di Acciaierie d’Italia si è interrotta.

Una delegazione della gestione commissariale di Ilva in amministrazione straordinaria era entrata, in mattinata, nello stabilimento siderurgico per l’avvio dell’ispezione programmata dopo le segnalazioni dei sindacati che denunciavano il progressivo spegnimento degli impianti.

Secondo alcune indiscrezioni non sarebbero state date informazioni circa l’attuale produzione e si sarebbero registrati momenti di tensione all’uscita, dallo stabilimento ex Ilva di Taranto, della delegazione della struttura commissariale di Ilva in As.

I lavoratori di Ilva e dell’indotto sono ormai stanchi di vivere nell’incertezza lavorativa e hanno necessità di risposte mentre gli imprenditori temono di veder svanire nuovamente i propri crediti che ammonterebbero a oltre 130 milioni di euro.

I commissari, all’uscita, non hanno rilasciato dichiarazioni. Hanno lasciato la zona a bordo di un’auto seguita dalle vetture delle forze dell’ordine.

