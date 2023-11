Internalizzazione 118, firma del contratto per 198 autisti e soccorritori ASL BT

BARLETTA – Step fondamentale per il 118 della BAT: 198 autisti e autisti soccorritori hanno sottoscritto il contratto a tempo indeterminato con Sanitaservice, concludendo il percorso di internalizzazione in azienda. La firma alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Soddisfazione per Sanitaservice e per il personale del 118, che chiude un lungo percorso di precariato grazie ad una lunga collaborazione con le istituzioni.

