Infrastrutture – Av Bari – Napoli, al via lavori a Grottaminarda

GROTTAMINARDA – Un lavoro h 24 per 5 mesi e con oltre 100 professionisti altamente specializzati. Aurora, la talpa meccanica lunga 100 metri con 18 motori ha iniziato lo scavo della galleria di Grottaminarda, in provincia di Avellino, sulla tratta Apice-Hirpinia della nuova Linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari, progetto del Gruppo Fs. La galleria di Grottaminarda, lunga circa 2 km, è la prima delle tre gallerie previste sul tracciato che si sviluppa per 18 km, di cui 12 in sottosuolo. Il cantiere della fresa lavorerà ininterrottamente per circa 5 mesi con un ciclo lavorativo 7 giorni su 7, con un avanzamento previsto di circa 16 metri al giorno. I lavori della tratta hanno un investimento di circa 628 milioni di euro. La nuova linea alta velocità Napoli – Bari rappresenta la prima e più avanzata opera per il potenziamento della rete ferroviaria nel Sud Italia con un investimento complessivo di 5,8 miliardi di euro e il suo completamento entro il 2027. Con la prima fase di attivazione della Cancello – Frasso Telesino, entro il 2024 sarà possibile realizzare un collegamento diretto tra Napoli e Bari in 2 ore e 40 minuti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp