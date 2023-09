BARI – A caccia di supertecnici esperti per il settore agroalimentare e packaging, Confindustria Bari e BAT insieme all’ITS Cuccovillo di Bari lanciano i corsi per formarli gratuitamente. C’è tempo fino al 19 settembre per i neodiplomati interessati, in tutto 25 i posti disponibili.

