Le lacrime di Decaro aprono la 86esima Fiera del Levante

BARI – Le lacrime che segnano un fine mandato. È l’ultima fiera del levante con la fascia tricolore per il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che dal palco del centro congressi, in chiusura ha ricevuto un lungo abbraccio dal governatore Emiliano, colui che – 20 anni fa – instradò (è il caso di dirlo) l’ingegnere dell’Anas alla politica locale e non solo. L’ultimo discorso del primo cittadino era una lettera alla città. “Cara Bari, cara Bari” ha ripetuto più volte auspicando di lasciare un capoluogo migliore. Pnrr e fondi da spendere entro il 2026 per i comuni italiani, i temi affrontati ma non finisce qui: davanti a sé, il primo cittadino di Bari ha ancora nove mesi prima di lasciare ufficialmente la fascia tricolore al suo successore

