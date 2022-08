FRANCAVILLA FONTANA – Per cause tutte da accertare, ha perso il controllo della sua auto che, con violenza, è andata a sbattere contro il jersey in cemento. È stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 e poi condotto in ospedale per accertamenti il conducente della Lancia Y che, nel pomeriggio di oggi, è rimasto ferito nel sinistro registrato sulla Statale 7, all’altezza dello svincolo Francavilla Est.

Sul posto, insieme agli agenti della Polizia Stradale, anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il tratto di strada e la stessa auto per evitare possibili incendi.