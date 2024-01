Incidente mortale sulla Campi-Novoli: perde la vita un ragazzo

Un drammatico incidente si è verificato nella serata di lunedì, intorno alle ore 22, lungo la strada provinciale che collega Campi Salentina e Novoli.

Il sinistro ha coinvolto solo un’auto, una Fiat Grande Punto, alla cui guida c’era un ragazzo originario di Campi Salentina.

Per cause ancora da accertare, la vettura è andata a scontrarsi più volte contro un muretto adiacente l’arteria provinciale, compiendo una sorta di testacoda. In seguito all’impatto, purtroppo, il ragazzo ha perso la vita. Inutili sono stati i soccorsi effettuati sul posto dai sanitari del 118, giunti sul posto insieme ai carabinieri del comando compagnia di Campi Salentina.

Gli altri tre feriti, invece, che viaggiano nell’abitacolo del veicolo sono stati trasportati in ospedale, al “Vito Fazzi” di Lecce, in codice rosso.

