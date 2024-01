Bari, spaccio di droga: arrestati due uomini

Due stranieri di 32 e 27 anni, privi di regolare permesso di soggiorno, sono stati arrestati dai carabinieri a Bari per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo è stato trovato con 20 grammi di hashish e 490 euro in contanti mentre vendeva droga a un 26enne in piazza Umberto. Il secondo, catturato in piazza Moro, zona antistante la stazione centrale, aveva in possesso quattro grammi di cocaina, uno di hashish, uno di marijuana e 310 euro in contanti. Entrambi erano già noti dalle autorità per reati simili e sono ora detenuti.

