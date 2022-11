Condividi su...

Foggia – Ennesimo terribile incidente sulla Strada Statale 16. Intorno alle 17.30 si è verificato un violento frontale tra un’auto e un tir che ha provocato la morte di un uomo di circa 70 anni. Al momento non sono note le sue generalità. Classe 1944, l’uomo era alla guida della vettura che si è schiantata contro il tir. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con i rianimatori dell’elisoccorso, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, sbalzato fuori dall’abitacolo del mezzo. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco della Centrale di Foggia e degli uomini della polizia stradale e della polizia locale per i rilievi del caso.

