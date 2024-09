Incidente a Gallipoli: 13enne investita da auto sul lungomare Galilei (VIDEO)

Sono stati attimi di paura quelli che hanno caratterizzato la serata di sabato 7 settembre 2024 a Gallipoli. Intorno alle 20, una 13enne è stata investita da una Seat, guidata da un 43enne del posto. L’uomo ha colpito la ragazza mentre attraversava le strisce pedonali presenti sul lungomare Galileo Galilei, all’altezza di piazza Falcone e Borsellino.

Il 43enne, dopo essersi accorto di quanto accaduto, ha immediatamente prestato i primi soccorsi alla ragazza, ed allertato i sanitari del 118. Questi ultimi, giunti sul posto, hanno provveduto al trasferimento della 13enne presso l’ospedale “Sacro Cuore” di Gesù per alcuni accertamenti. Le ferite riportate in seguito all’impatto, fortunatamente non sono gravi.

Agli agenti di polizia locale, invece, il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente con i rilievi, ed accertare eventuali responsabilità.

Il sinistro, intanto, è stato ripreso dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona, le cui immagini sono diventate subito virali e stanno facendo il giro del web.

