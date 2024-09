Armati di fucile fanno irruzione in una pizzeria, messi in fuga dai clienti

SAN VITO DEI NORMANNI (BR) – Imbracciando un fucile in due hanno fatto irruzione in una pizzeria a San Vito dei Normanni nel brindisino. Sono stati vissuti momenti di terrore a causa di un tentativo di rapina, l’episodio è avvenuto intorno alle 23 di sabato sera, in quel momento nel locale si trovavano numerosi avventori. I malviventi avevano il volto coperto e con la minaccia delle armi hanno provato a impossessarsi dell’incasso della serata, ma non avevano messo in conto la decisa reazione degli stessi clienti. Coraggiosamente alcuni dei presenti non hanno esitato a scagliarsi contro i due rapinatori, i quali viste le circostanze hanno rinunciato al “colpo” e sono fuggiti. I due si sono dileguati a bordo di un’auto, un’Audi A4 facendo perdere le loro tracce. I Carabinieri intervenuti sul posto in seguito alle segnalazioni dei presenti hanno avviato le indagini per tentare di risalire all’identità dei malfattori. Sono in corso le indagini partite con l’ascolto dei testimoni e la visione delle immagini delle telecamere di video sorveglianza.

