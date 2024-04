BARI – Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale pugliese, Filippo Caracciolo, rimette in maniera “irrevocabile” il suo mandato di capogruppo. “Sembra una giostra – dichiara – altro giro, altra corsa. E, aggiungerei, altro fango. Ogni occasione è buona per tirare in mezzo qualcuno, per

provare a demolire l’avversario politico sfruttando qualsiasi occasione. Oggi è toccato anche a me. C’è qualcuno che sta tentando di gettarmi in mezzo alla mischia, sfruttando una vicenda che nulla ha a che fare con quelle che da settimane stanno occupando le cronache locali e nazionali”. Il riferimento è all’inchiesta del 2017 che lo vede rinviato a giudizio insieme con altri per corruzione e turbativa d’asta in relazione alla

gara d’appalto bandita dal comune di Corato per la costruzione della nuova sede di una scula media.

