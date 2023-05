MONOPOLI-FASANO – Tanta paura, ma per fortuna nessun danno e nessun ferito dalle fiamme e dal fumo nero che, nella tarda mattinata di mercoledì, hanno interessato il cantiere del nuovo ospedale di Monopoli – Fasano. Si è trattato di un principio di incendio, per cause tutte da chiarire, registrato intorno a mezzogiorno, quando il personale dell’impresa, poi coadiuvato dai vigili del fuoco, è riuscito a placare le fiamme.

Incendio cantiere ospedale, Amati: “prudenza e vigilanza”

A commentare la notizia è stato il consigliere regionale Fabiano Amati che, nel ricostruire l’accaduto e nel ringraziare “tutto il personale dell’impresa che prontamente si è dedicato per far rientrare l’emergenza, utilizzando i sistemi interni di spegnimento” lancia anche un invito.

“Chiedo a tutti – spiega Amati – di avere massima prudenza e vigilare attentamente sulla salvaguardia del cantiere e dell’immobile, perché non possiamo permetterci di aggiungere ritardo a quello clamoroso già accumulato. È questione di vita”.

