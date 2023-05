Omicidio Paolo Stasi, indagati in silenzio: parlano gli avvocati

FRANCAVILLA FONTANA – Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i due giovanissimi di Francavilla Fontana accusati dell’omicidio del 19enne Paolo Stasi. Questa mattina, Luigi Borracino, minore all’epoca dei fatti e oggi all’ascolto solo per le contestazioni legate allo spaccio di droga, e Cristian Candita, ritenuto complice e autista dell’amico in quel drammatico pomeriggio del 9 novembre, sono rimasti in silenzio davanti al Gip. Le dichiarazioni dei difensori di fiducia Leonardo Andriulo e Michele Fino all’esterno del carcere di Brindisi.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp