BARLETTA – Incendio al primo piano di una palazzina in via Boccassini, nel centro di Barletta. Nel pomeriggio di martedì, fumo e fiamme hanno avvolto l’interno di uno stabile, fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti al momento del rogo. I residenti dell’edificio, infatti, appena percepito il pericolo, si sono riversati in strada e hanno allertato il Comando Locale dei Vigili del Fuoco. I condomini che abitano l’appartamento in cui è divampato l’incendio non erano in casa negli attimi che hanno preceduto l’incidente domestico.

Intervento tempestivo sul posto, con il supporto di Carabinieri e Polizia Locale per agevolare l’arrivo degli automezzi. Nei pressi della palazzina anche un’ambulanza, che ha prestato soccorso a chi ha abbandonato provvisoriamente lo stabile. Tra gli occupanti anche donne e anziani, con il personale sanitario che si è sincerato delle loro condizioni.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio nel giro di pochi minuti, mettendo in sicurezza la zona circostante. Cause ancora da accertare, rischio scampato per i residenti che, in alcuni degli appartamenti più datati dell’edificio, dispongono di bombole di gas.

