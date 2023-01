A causa dell’incendio che dalla mattinata di sabato 14 gennaio sta interessando l’azienda per stoccaggio di rifiuti ‘Recuperi Pugliesi’ nella zona industriale di Modugno, il Comune di Bari invita i cittadini a tenere le finestre chiuse e a evitare una prolungata permanenza all’esterno domani, in via precauzionale: il fumo al momento non sta interessando l’abitato di Bari ma la situazione nel corso della notte potrebbe subire evoluzioni a causa dell’andamento del vento che dovrebbe cambiare direzione. La situazione è monitorata in continuo da Arpa Puglia e dal dipartimento di prevenzione della Asl.

Sette squadre #vigilidelfuoco al lavoro dalle 12:50 a Modugno (BA) per l'#incendio in una discarica di rifiuti urbani: in corso anche lanci d'acqua sul fronte di fuoco con l'elicottero. Sul posto Arpa Puglia per i rilievi ambientali [#14gennaio 17:30] pic.twitter.com/frAKLObNl3 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 14, 2023

