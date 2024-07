Incendio a Torre Mozza: le fiamme lambiscono un resort

Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata di martedì 30 luglio, in Salento. Qui, ai margini della strada provinciale che collega la frazione di Gemini a Torre Mozza, in località Rottacapozza alcune sterpaglie hanno preso fuoco.

Il rogo, in poco tempo, si è fatto spazio tra sterpaglie e vegetazione, fino a lambire una struttura ricettiva della zona, Motivo per il quale è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. In poco tempo numerose squadre dei caschi rossi del Comando Provinciale di Lecce hanno raggiunto la zona, insieme agli operatori dell’Arif, e ai volontari delle associazioni di Protezione Civile del posto per avviare le operazioni di spegnimento.

Da mezzogiorno, agli operatori da terra si sono aggiunti anche due Canadair che, in poco tempo, hanno domato il rogo. A causa della scarsa visibilità dovuta ai fumi, le arterie extraurbane vicine all’area d’intervento sono state chiuse al traffico dalla polizia locale di Ugento e dai carabinieri. A scopo precauzionale, inoltre, i vigili del fuoco hanno fatto evacuare l’area parcheggio della struttura ricettiva.

