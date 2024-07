Incendio a Spiaggiabella (LE), polemiche per i ritardi dei soccorsi

Spiaggiabella (LE) – L’incendio che dal tardo pomeriggio di ieri lunedì 22 luglio ha devastato ettari di vegetazione nella marina di Spiaggiabella ha alimentato non poche polemiche tra i residenti. Oggetto delle stesse è stato, a loro dire, il ritardo nei soccorsi da parte dei Vigili del Fuoco. Le fiamme, infatti, denunciate verso le 20:00 dai cittadini al comando provinciale dei Vigili del Fuoco sono arrivate a minacciare e, in alcuni casi invadere, alcune abitazioni delle via del Polo e Alghero. Dopo l’iniziale tensione però, fortunatamente, è tornato il sereno sia tra i cittadini e VdF sia con le fiamme domate da questi ultimi.

