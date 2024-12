In Basilicata nasce la più grande escape room didattica d’Europa

Un viaggio esperienziale che si sviluppa su un’area di 600 metri quadrati, articolata in quattro “dimore” tematiche – Tempo, Vita, Arte e Anima – e composta da dodici stanze. Quattro linee di gioco, con la possibilità di gestire contemporaneamente circa 50 persone. E’ questa ArcheoXcape la più grande escape room didattica dedicata alla cultura classica in Europa che è stata inaugurata a Baragiano in provincia di Potenza e che, oltre a porsi come nuovo punto di attrazione per l’itera zona del Marmo platano, vuole intercettare i flussi turistici scolastici, producendo un indotto per la comunità locale e creando nuove opportunità di lavoro.

Sarà un personaggio immaginario, l’archeologo Tibaldo Bonelli, appassionato studioso di Pitagora e delle antiche conoscenze, creatura nata dalla penna dell’artista Raffaele Gerardi, ad accogliere i giocatori nel suo mondo intrigante e appassionante guidandoli nei misteri del gioco e degli enigmi.

La casa di Tibaldo è uno spazio ricco di dettagli e misteri: qui, tra dialoghi con saggi antichi e quadri che prendono vita, i visitatori sono chiamati a risolvere enigmi e sfide che intrecciano numerologia, matematica, mitologia e filosofia greca. Questa cornice affascinante è resa ancora più suggestiva dalla presenza di ambientazioni che mescolano l’antica Grecia con gli anni ‘50 e ‘60, offrendo un’esperienza dal forte impatto visivo e narrativo.

Per il sindaco di Baragiano, Giuseppe Fernando Galizia, si tratta di un progetto che parte dalla volontà di rispondere all’esigenza di un approccio più moderno alla conservazione e valorizzazione del patrimonio. Abbiamo puntato sull’applicazione di elementi ludici a un contesto non strettamente legato al gioco – ha aggiunto Galizia – una strategia unica nel suo genere, che riteniamo vincente nella formazione, oltreché nella promozione territoriale e culturale”.

