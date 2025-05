Potenza: incontro su trasformazione digitale e crescita del territorio lucano

Condividere pratiche innovative e strategie vincenti per favorire la transizione digitale nei diversi livelli delle amministrazioni pubbliche, un modo per superare i confini tra le diverse realtà territoriali per offrire ai cittadini servizi digitali integrati, efficienti e accessibili.

E’ questo l’obiettivo dell’incontro organizzato nella sala Inguscio della regione Basilicata, a Potenza, dal titolo: “La trasformazione digitale come motore di crescita del territorio lucano”, un evento promosso dalla Regione Basilicata in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e PagoPA, in partnership con ANCI e UPI Basilicata.

La giornata è stata articolata in momenti di approfondimento tecnico, testimonianze dal territorio e confronti istituzionali, con l’intento di rafforzare il ruolo della digitalizzazione come leva per lo sviluppo e la coesione della Basilicata.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author