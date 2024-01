In auto con cocaina, minorenne arrestato nel tarantino

I Carabinieri di Massafra hanno arrestato un 17enne sospettato di detenzione di sostanze stupefacenti. Durante un’operazione mirata contro lo spaccio di droga a Palagiano, i militari hanno ispezionato un’auto di grandi dimensioni in cui un passeggero, successivamente identificato come minorenne, ha cercato di sbarazzarsi di un involucro contenente cocaina.

La successiva perquisizione in casa del ragazzo ha portato al rinvenimento e al sequestro di ulteriori sostanze stupefacenti, suddivise in circa 30 “cipolline”, già pronte per la vendita al dettaglio, e un bilancino utilizzato per la suddivisione in dosi singole della droga. Il minorenne, pur mantenendo la presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria al termine delle procedure di rito.

