Impresa Molfetta! Il Bisceglie cade nel recupero, 3-1 al “Poli”

MOLFETTA – Si riparte dall’1-0 in favore del Bisceglie nel derby del “Poli” di Molfetta che vale il ritorno degli ottavi di Coppa Italia d’Eccellenza. Una gara dalle forti palpitazioni, fino al fischio finale. Partita subito scintillante, padroni di casa vicinissimi al gol dopo tre minuti: pallone dalla destra per Scanzano che, a porta quasi sguarnita, impatta male. I biancorossi pagheranno cara questa occasione sciupata. Un minuto dopo, sul ribaltamento di fronte, Petitti serve Kone che se la sposta sul sinistro e trafigge Chironi, un gol pesantissimo che indirizza subito la doppia sfida, visto il valore dei gol in trasferta. Una volta in vantaggio, il Bisceglie gestisce benissimo la prima frazione, rischiando soltanto al 28’: Rizzi cerca Lopez che non aggancia, blocca Zinfollino. Al 32’ Kone si ripresenta a Chironi che, questa volta, intercetta la sfera. Nella ripresa è tutto un altro Molfetta. I biancorossi fissano il primo mattoncino della rimonta al 50’, Lopez serve Scanzano che da lì non può sbagliare. Riaccesa la fiammella della speranza. Al 57’ Di Fulvio raccoglie il corner di Lavopa, fuori di poco. Cesura fondamentale della gara al 70’, il neoentrato Fucci interviene in maniera scomposta su Lavopa, rosso diretto e Bisceglie in dieci. I nerazzurro stellati reggono anche all’80’: Pantovic per Lopez che va a botta sicura, Sanchez salva tutto sulla linea. Diventa una mission impossible per i biancorossi, che non smettono di crederci. 89’, Pantovic centra in pieno la traversa, sulla respinta Lavopa non si fa pregare e fa 2-1. Sei minuti di recupero, ne trascorre uno: cross disperato di Lavopa, Di Fulvio impatta e fa esplodere il pubblico presente al “Poli”, 3-1 e missione compiuta. Il Molfetta vola al turno successivo, esce in maniera dolorosa il Bisceglie.

IL TABELLINO

Molfetta (4-3-3): Chironi; Rizzi, Piacente (30’st. Pantovic), Di Fulvio, Taccogna; Gelsi, Vicedomini, Scanzano (30’st. Panelli); Lavopa, Lopez, Palumbo (20’st. Falciano, 47’st. Stellone). All. Di Domenico.

Bisceglie (4-3-1-2): Zinfollino; Farucci, Sanchez, Rodriguez, Marinelli (29’st. Morisco); Stefanini, Petitti, Monaco; Mangialardi (7’st. Fucci); Kone (17’st. Aprile), Pignataro. All. Di Meo.

Arbitro: Specchia di Casarano.

Marcatori: 4’pt. Kone (B), 5’st. Scanzano (M), 44’st. Lavopa (M), 46’st. Di Fulvio (M).

Note: ammoniti: Piacente (M), Di Fulvio (M), Kone (B), Gelsi (M), Zinfollino (B), Lavopa (M). Espulso: Fucci (B).

Angoli: 5-1

Gara d’andata: Bisceglie 1-0 Molfetta.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp