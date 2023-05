BARLETTA – Stadio Puttilli sotto i riflettori per gli adeguamenti dell’apertura totale. Il sindaco di Barletta Cosimo Cannito fa il punto sugli interventi da ultimare per passare dagli attuali 4900 posti agli 8400 della capienza definitiva dell’impianto. Dirimente, ma non obbligatoria, la condizione di un eventuale ripescaggio del Barletta Calcio in Serie C. La città chiede il completamento dell’opera a prescindere dai risultati sportivi.

Analizzati anche gli altri impianti cittadini. Il sintetico del Manzi-Chiapulin non verrà sostituito, la manutenzione dei locali del PalaDisfida è in fase di completamento. Nuovi fondi del PNRR per il centro sportivo Simeone, circa 200mila euro per il tetto e le utenze del PalaMarchiselli.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp