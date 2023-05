ANDRIA – Furto ai danni di una signora in visita al cimitero comunale di Andria. L’episodio è stato al centro delle indagini del Commissariato di Polizia del comune federiciano, che ha rintracciato e arrestato il responsabile del gesto. Si tratta di un parcheggiatore abusivo, di origine straniera.

L’uomo avrebbe avvicinato la signora che aveva appena parcheggiato l’auto, chiedendole qualche moneta. La scena si sarebbe poi ripetuta all’uscita dal cimitero, con il parcheggiatore abusivo che avrebbe approfittato di un momento di distrazione della donna per infilare la mano nella sua borsa e sottrarle il portafogli.

Un testimone a pochi metri di distanza ha notato la scena e ha richiamato l’attenzione di una volante che pattugliava la zona. Allertati gli agenti e individuato il responsabile, quest’ultimo si è dato ad una breve fuga prima di essere intercettato dalla stessa volante, che ha poi recuperato e restituito il portafogli alla legittima proprietaria.

L’uomo arrestato dagli agenti del Commissariato è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 15 centimetri e di altre monete ottenute durante l’attività di parcheggiatore abusivo. I successivi accertamenti ne hanno rilevato l’irregolarità sul territorio italiano, così come numerosi precedenti per furto, reati contro la persona e in materia di stupefacenti. Immediato l’arresto in flagranza di reato per furto pluriaggravato e il successivo trasferimento presso il carcere di Trani.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp