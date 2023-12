Il Picerno fermatato dai Campioni d’inverno: termina 0-2 contro la Juve Stabia

È il big match della 19esima Giornata. Prima contro seconda. Le “vespe” di mister Pagliuca giungono in terra lucana per confermare un primato in classifica strameritato avvalorato dalle sole sei reti subite fino ad oggi. Ma la “leonessa della Lucania” di Emilio Longo è pronta a ruggire e dimostrare di esserci e di far parte – a giusto titolo – delle grandi di questo Campionato. È Picerno – Juve Stabia la sfida che chiude un 2023 da incorniciare per i due club.

Andiamo in cronaca. Partono forti gli ospiti con un pressing altissimo. Dopo sei minuti Merelli scalda i guantoni deviando in corner un tiro insidiosissimo di Buglio. Alla mezz’ora a provarci è Bachini di testa, dagli sviluppi di un corner, ma la palla termina alta sulla traversa. A due minuti dal termine della prima frazione, Vitali, da buonissima posizione, svirgola una palla dall’interno dell’area sulla quale non ha problemi Thiam. Si chiude quindi a reti inviolate un primo tempo con poche occasioni ma di grandissima intensità.

Nella ripresa parte bene il Picerno ma al minuto 50 sono gli ospiti a passare in vantaggio con Piscopo (0-1) che in mezza sforbiciata la manda alle spalle di Merelli. Al 67esimo è Bullo a calciare dal limite con la palla che però si spegne sul fondo. All’85esimo occasionissima per il Picerno con Ciko, subentrato a Gallo, che di testa, da buona posizione, trova la pronta reazione di Thiam che devia in angolo. Nell’ultimo dei quattro minuti di recupero Meli (0-2) su asssit di Candellone, trova la rete del raddoppio che chiude definitivamente il match.

E la capolista se ne va. Meritatamente, aggiungiamo. Gara equilibrata nel primo tempo sbloccata al quinto della ripresa con una rete beffarda. Picerno che ha creato davvero poco ma difronte aveva sempre la difesa più imbattuta d’Europa. Merito comunque ai ragazzi di mister Longo per affrontato a testa alta la squadra i Campioni d’inverno.

IL TABELLINO DI AZ PICERNO – JUVE STABIA

Venerdì 22 dicembre 2023, ore 18.30, stadio “D. Curcio”: 19a Giornata Campionato Serie C – Girone C

AZ PICERNO (4-2-3-1): Merelli; Pagliai (75’ Pitarresi), Gilli, Biasol, Guerra (87’ Albadoro); Gallo (75’ Ciko), De Cristofaro; Esposito E., Santarcangelo (61’ Maiorino), Vitali (61’ Ceccarelli); Murano.

A disp.: Esposito A., Summa, Allegretto, Garcia, Savarese, Graziani.

All.: Emilio Longo

JUVE STABIA (4-3-3): Thiam; Baldi, Bellich, Bachini, Mignanelli; Romeo (80’ Folino), Leone, Buglio; Piscopo, Candellone, Erradi (67’ Meli).

A disp.: Esposito, Signorini, Bentivenga, Guarracino, Gerbo, D’Amore, Aprea, Rovaglia, Picardi, Piovanello.

All.: Guido Pagliuca

Arbitro: Bordin (Bassano)

Guardalinee: Pressato (Latina) – Zezza (Ostia Lido)

Quarto Uomo: Torregiani Rinaldo (Bassano del Grappa)

AZ PICERNO 0 – 2 JUVE STABIA

MARCATORI: 50’ Piscopo, Meli 94’

AMMONITI: 9’ Pagliai, 20’ Candellone, 42’ Erradi, 46’ Vitali, 46’ Bachini, 59’ Gallo, 64’ Mignanelli,

ESPULSIONI:

CORNER: 8 – 5

RECUPERO: 1’ – 4’

SPETTATORI: 1552

INCASSO: euro 15.832,00

