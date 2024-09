Il Nardò si rafforza con nuovi innesti, Ziello, Muñoz Milà e Herceg

Il Nardò si prepara ad affrontare la nuova stagione con tre importanti innesti che arricchiranno la rosa granata.

Il primo volto nuovo è quello di Pol Muñoz Milà, terzino destro cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Barcellona. Dopo un’esperienza con la squadra U19 del Lecce e un ritorno in Spagna nelle file del Lleida, il giovane difensore spagnolo fa ora il suo rientro in Italia, pronto a dare il suo contributo al Nardò. La sua esperienza in diversi contesti calcistici sarà un valore aggiunto per la squadra salentina.

Tra i rinforzi per la difesa del Nardò c’è anche il giovane portiere croato Lovro Herceg, classe 2005. Dopo aver maturato esperienza con la formazione U19 del Catanzaro, il giovane estremo difensore arriva in prestito dal Lecce. Herceg si aggiunge al parco portieri a disposizione di mister Fabio De Sanzo, che può contare anche su De Luca, ex Altamura, e sui giovani Biffero e Pando. Per il croato, si tratta della prima esperienza in Serie D, una tappa importante per la sua crescita professionale.

L’ultimo acquisto annunciato dal club granata è Alessio Ziello, centrocampista classe 1999 con un curriculum di tutto rispetto. Cresciuto nelle giovanili di Pro Vercelli, Casertana, Benevento e Ternana, Ziello ha poi indossato le maglie di diverse squadre, tra cui Altamura, Gladiator, Real Normanna, Nocerina, Lamezia e San Marzano. Con la sua esperienza e visione di gioco, il centrocampista è pronto a prendere in mano le redini del centrocampo del Nardò.

