Il lucano, Gen. Francesco Paolo Figliuolo, nominato Vice Direttore dell’AISE

Con Dpcm firmato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Generale di Corpo d’Armata dell’Esercito italiano, il lucano dott. Francesco Paolo Figliuolo, è stato nominato Vice Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE). L’incarico ha la durata di due anni. Della nomina è stato informato il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Lo riporta una nota di Palazzo Chigi. Il Generale Figliuolo, nato a Potenza l’11 luglio del 1961, tra i vari incarichi, è stato anche – dal 1 marzo 2021 al 31 marzo 2022 – commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

