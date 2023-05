Il grande calcio giovanile sbarca a Sava

Quasi tutto pronto per la prima edizione del Torneo San Giovanni, manifestazione di calcio giovanile a livello regionale, che già dagli esordi si prevede un successo.

Organizzato dalla Società ASD Sava Academy e con il patrocinio del Comune di Sava (Taranto), l’evento in questione avrà luogo nella cittadina tarantina, già da alcuni anni al centro dell’attenzione per l’elevato numero di tesserati a scuole calcio nonchè per la capacità di sfornare talenti in erba.

Ben tre le categorie interessate: Giovanissimi (2009-10), Allievi (2007-08) e Juniores (2005-06), con gare dirette da arbitri Acsi. Previsto inoltre un folto numero di società partecipanti, diverse delle quali di grido tra cui il Taranto Fc e la Virtus Francavilla.

Come ha dichiarato Luigi Pichierri, già ds della prima squadra dell’Asd Sava Academy nonchè nel team degli organizzatori dell’evento: “Il primo Torneo San Giovanni costituirà un motivo di vanto non solo per il nostro club, da sempre attento a curare il settore giovanile, ma anche per l’intera comunità savese: basti solo pensare che per le prime tre settimane di giugno e ben oltre si prevede che la nostra città verrà presa d’assalto da svariati addetti ai lavori ed operatori calcistici. Se le premesse sono così elevate, è anche grazie ai componenti del club, il Presidente Desantis, il Responsabile del Settore Giovanile Alabrese e il Coordinatore del Settore Giovanile Marti. Un ringraziamento va rivolto anche all’Ammistrazione comunale, che non fa e non farà mancare il suo contributo”.