Il Fasano strapazza il Gallipoli a Ugento: 1-4 il risultato finale

A Ugento bastano 6 minuti di ordinaria follia per decidere il derby fra Gallipoli e Fasano, gara in cui accade tutto nel secondo tempo. Già dopo 3 minuti gli ospiti provano a rendersi pericolosi con Battista, cui calcio di punizione è facile preda di Passaseo. Al minuto 23 ci prova Miggiano con il piattone dalla distanza, pallone che si perde sul fondo. Il Fasano risponde cinque minuti più tardi con il colpo di testa di Losavio, anche in questo caso la sfera termina fuori rispetto alla porta difesa da Passaseo. Incursione di Manfredi in area al 34’, Passaseo fa buona guardia. Allo scadere Idoyaga si ritrova sui piedi un buon pallone a due passi dalla porta sguarnita, ma viene chiuso in corner. Il primo tempo termina a reti inviolate.

Avvio di ripresa shock per il Gallipoli e sprint per il Fasano, con i biancazzurri che nei primi 6 minuti del secondo tempo troveranno ben tre gol. Il primo verrà realizzato da Ganci, che sfrutta al meglio un pallone arrivatogli dalla destra. Il secondo vedrà Calabria dalla bandierina pescare Brignola in area di rigore, che lasciato completamente da solo può superare facilmente Passaseo. Il terzo, arriverà dai piedi di Battista, che dalla destra calcia forte sul primo palo e gela i tifosi salentini. Al 7’ Battista cerca la doppietta dalla distanza, ma senza riscontrare la giusta dose di fortuna. Al 14’ ci riprova Ganci, Passaseo para senza problemi. Passano pochi istanti e Sansó trova la rete che accorcia le distanze, gol però che non verrà convalidato a causa di una posizione di fuorigioco. Il Gallipoli prova a reagire ed al 21’ prova a rendersi pericoloso con Scialpi, che nella circostanza peccherà di cinismo. Al 33’ Sansó calcia dalla distanza, trovando la respinta e la conseguente parata di Lazar. Due minuti più tardi Sansó si ritrova di nuovo fra i piedi il pallone dell’1-3, ma sciupa tutto calciando senza imprimere la giusta forza al pallone. Al 36’ Ganci chiude la partita realizzando dalla distanza il gol del 4-0, affossando definitivamente le speranze dei salentini. Nel secondo dei tre minuti di recupero finali Artigas accorcia inutilmente le distanze, realizzando il proprio secondo gol in campionato. Il derby pugliese fra Gallipoli e Fasano termina dunque 1-4 in favore dei biancazzurri

