BARLETTA – Il Barletta (foto Massimo Corcella) entra nel weekend che porta alla trasferta di Francavilla in Sinni. Archiviato il pareggio nello scontro diretto con la Cavese, per i biancorossi inizia un ciclo che, sulla carta, potrebbe avvantaggiare la squadra di Farina, l’unica delle big che non affronterà scontri diretti fino a fine febbraio.

Il tecnico casertano, però, predica calma in particolare dopo il pareggio di Molfetta, che ha negato al Barletta l’aggancio in testa prima della sfida con la capolista. La domenica in Basilicata rappresenta un passaggio da prendere con le pinze, senza guardare alle prossime partite.

Al Fittipaldi sarà ancora assente Maccioni, che sconterà la seconda di tre giornate di squalifica dopo l’espulsione di Molfetta. In aiuto potrebbe arrivare però Claudio Cristallo, centrocampista classe 2003 che la dirigenza biancorossa ha ottenuto in prestito dal Monopoli. Nel pomeriggio la firma del ventenne barlettano, che andrà a dare una soluzione in più a Farina fino a fine stagione.

Settore ospiti sold-out già da giovedì mattina, invece, con i 100 posti destinati ai tifosi biancorossi che sono stati venduti in poco più di 10 minuti. La spinta del pubblico potrà fare la differenza ed è ciò che chiede il Barletta, dopo la prova di spettacolo sugli spalti del Puttilli contro la Cavese. Per Farina è un’altra di 14 finali ancora da giocare.

