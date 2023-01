Taranto: Mercato, Antonio Boccadamo verso il ritorno

Il mercato del Taranto non si ferma. In attesa delle ufficialità di Sciacca (difensore centrale 1996) e Citarella (centrocampista 2003), il club rossoblu sta per chiudere con Antonio Boccadamo in uscita dal Montevarchi. Per il terzino destro classe 1999 si tratterebbe di un ritorno dal momento che è cresciuto proprio nelle giovanili del Taranto.

