Il 26 gennaio il primo ‘Galà dello sport di Massafra’

Una serata per celebrare le eccellenze sportive massafresi. I trionfi, le coppe, le medaglie, ma soprattutto le loro storie ed il loro senso di appartenza nei confronti di un territorio.

Venerdì 26 gennaio alle ore 18 al Teatro Comunale “N. Resta”, su iniziativa dell’assessore allo sport del Comune di Massafra Rosa Termite, si terrà il primo “Galà dello sport di Massafra“, una vera e propria festa dello sport organizzata dall‘Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Fabrizio Quarto in collaborazione con Sport e Salute.

“Siamo molto orgogliosi dei nostri sportivi – dichiara l’assessore allo sport Rosa Termite – e da tempo avevamo programmato una serata dedicata esclusivamente a loro. Non saranno premiati solo per i risultati ottenuti, ma anche e soprattutto per i messaggi positivi e l’ispirazione che riescono ad infondere ai più giovani, attraverso passione, cultura del lavoro e sacrificio”.

L’evento, la cui direzione artistica e presentazione è affidata a Matteo Schinaia, sarà presentato in conferenza stampa il 23 gennaio alle ore 17 al Palazzo della Cultura di Massafra.

