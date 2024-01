I sindaci a Melucci: “Rinviamo le elezioni provinciali a Taranto”

I sindaci dei comuni della provincia di Taranto stanno firmando in queste ore una lettera indirizzata al Presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci, con cui chiedono il rinvio delle elezioni provinciali.

Il testo della lettera

Egr. Presidente,

noi, sottoscritti sindaci dei comuni della provincia di Taranto, Le scriviamo per esprimerLe la nostra preoccupazione riguardo alla situazione politica e sociale che sta vivendo il nostro territorio.

Come ben sa, alcune amministrazioni comunali, sono coinvolte in una fase di incertezza e di instabilità.

In particolare, siamo preoccupati per le delicate questioni che riguardano lo stabilimento siderurgico di Taranto, i Giochi del Mediterraneo, il PNRR e altre sfide che richiedono una forte collaborazione tra i vari livelli istituzionali. Riteniamo che il ruolo del Consiglio provinciale sia determinante per affrontare queste sfide e per garantire il benessere e lo sviluppo della nostra provincia.

Per questo motivo, Le chiediamo di valutare la possibilità di rinviare di non meno di 30 giorni le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, previste per il 3 marzo p.v., al fine consentire con trasparenze e serenità il confronto tra gli attori politici in campo, per giungere ad una composizione della massima assise provinciale in grado di rappresentare coerentemente il reale assetto politico e sociale dell’intero territorio.

Siamo certi che Lei comprenderà le nostre ragioni e che saprà prendere la decisione più opportuna per il bene comune.

