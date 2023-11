I Manhattan Transfer al Fusco per celebrare 50 anni di successi

Una carriera unica, costellata di canzoni che hanno fatto la storia della musica, un gruppo che vuole festeggiare alla grandissima i suoi 50 anni di attività. Con Cheryl Bentyne, Trist Ethan Curless, Alan Paul e Janis Siegel, conosciuti al grande pubblico come i Manhattan Transfer, sabato 18 novembre alle ore 21.00, la stagione musicale del Teatro comunale Fusco entra nel vivo, in una tappa tutta tarantina del loro sfavillante “50th Anniversary & Farewell Tour”.

Si tratta del secondo appuntamento d’eccezione per il palinsesto musicale messo a punto dal Teatro Fusco con il supporto dell’amministrazione comunale e del Teatro Pubblico Pugliese.

«Avremo con noi un gruppo che è da cinque decadi nel grande libro della storia della musica – le parole dell’assessore allo Spettacolo del Comune di Taranto, Fabiano Marti –, e per noi è un onore averli a Taranto e sul palco del Teatro comunale Fusco. I Manhattan Transfer rappresentano un faro per diverse generazioni, il Fusco si dimostra un polo attrattivo musicale non indifferente richiamando artisti di spessore internazionale».

I Manhattan Transfer muovono i primi passi nel 1972 da un’idea di Tim Hauser, scomparso nel 2014, che aspirava a formare un quartetto di armonie vocali che potesse abbracciare una grandevarietà di stili musicali. A lui si aggiunsero Laurel Massé, Janis Siegel e Alan Paul, e non ci volle molto affinché il gruppo raggiungesse il successo.

Il 1979 vede Cheryl Bentyne sostituire Massénella band, poi la formazione attuale vedrà l’ingresso di Trist Ethan Curless dopo la morte di Hauser. Nel 1981 diventano il primo gruppo in assoluto a vincere un Grammy sia nella categoria Pop che in quella Jazz, e quattro anni dopo ricevono ben 12 nomination per l’album Vocalese, record superato solamente da Michael Jackson con Thriller.

Le loro performance dinamiche e il loro senso dello stile li hanno portati a diventare uno dei gruppi musicali più iconici del mondo, con la pubblicazione di 19 singoli e 29 album, tra cui l’ultimo, FIFTY, un omaggio a una storia lunga cinquant’anni e a un gruppo che, dopo questo tour, saluterà definitivamente il palcoscenico.

«I Manhattan Transfer sono dei giganti della musica, senza se e senza ma – ha commentato Michelangelo Busco, direttore del Teatro comunale Fusco –, e sono pronti per inondare il nostro teatro con la loro carica e le loro atmosfere a cavallo tra il jazz, lo swing e il pop. Si tratta di un altro evento di spicco del nostro cartellone, siamo certi che coinvolgeranno il pubblicoentusiasmandolo come non mai».

