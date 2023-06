Hockey femminile su pista: Roller Matera campione d’Italia

“A tutta la famiglia dell’Asd Roller Matera, anche a nome della Provincia di Matera, i più vivi complimenti per aver portato la città di Matera e la Basilicata intera alla ribalta nazionale anche nell’hockey femminile”.

Matera è nuovamente sul tetto d’Italia e il Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, ha voluto partecipare la sua gioia alle ragazze del club biancazzurro che, oltre al titolo nazionale, hanno anche centrato gli obiettivi della Coppa Italia e della Supercoppa, confezionando “una tripletta che conferma la superiorità indiscussa delle ragazze in biancazzurro nell’hockey femminile. Il mio, il nostro augurio è che da questo presente vincente la Roller Matera sappia trarre le basi per un futuro ricco di nuove affermazioni. Lo sport, essendo uno straordinario strumento di inclusione e condivisione, è già di per sé emblema di successo. Se completato con le affermazioni sul campo, diventa efficace mezzo di crescita per tutto il territorio. Spero quanto prima di poter ricevere nel palazzo della Provincia di Matera squadra, staff tecnico e societario della Roller”.

