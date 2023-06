Sambenedettese e Piacenza sulle tracce di Strambelli del Casarano

L’attaccante del Casarano Nicola Strambelli sembra sia finito sul taccuino di svariati direttori sportivi. Diversi club sono infatti sulle tracce del classe ’88 pugliese, cui contratto con il Casarano scadrà a fine mese. Sambenedettese e Piacenza su tutti avrebbero messo gli occhi sull’ex (tra le altre) di Matera e Fidelis Andria. Il futuro dovrebbe dunque vederlo ancora protagonista in Serie D, che sia fra le fila dei rossazzurri o altrove. In forza alle Serpi, nel corso della stagione da poco terminata, Strambelli ha raccolto 32 presenze, siglando 8 gol e fornendo 5 assist. Con Sambenedettese e Piacenza pare ci sia stata già una prima chiacchierata, ma una permanenza in Salento non è certamente da escludere. Viaggiano intanto verso una conferma sia il ds Montervino che l’allenatore Foglia Manzillo.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp