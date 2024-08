Guerra Ucraina: ambulanza mitragliata sarà esposta a Taranto l’8 e 9 agosto

A Taranto, in piazza Maria Immacolata, nei pressi della Banca Monte dei Paschi di Siena, sarà esposta un’ambulanza ucraina mitragliata dall’esercito russo nei dintorni di Kharkiv nel 2022. L’esposizione avrà luogo da giovedì 8 agosto a venerdì 9 agosto, dalle ore 10 alle 22.

L’iniziativa, organizzata dal gruppo spontaneo “Amici dell’Ucraina” e parte della campagna “Ukraine is calling” dell’organizzazione no profit LUkraine, con sede in Lussemburgo, mira a raccogliere donazioni per acquistare 112 veicoli di emergenza, tra ambulanze e camion dei pompieri, da destinare all’Ucraina. L’ambulanza esposta, che porta i segni tangibili della guerra, ha attraversato l’Europa dal 2022 ed è arrivata in Italia ad aprile 2024, facendo tappa in numerose città per testimoniare la tragedia umanitaria che ha colpito l’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa.

Dall’inizio del conflitto, circa 500 ambulanze ucraine e oltre 1700 mezzi dei vigili del fuoco sono stati distrutti. Grazie alla raccolta fondi internazionale, sono stati già acquistati circa 70 veicoli di emergenza.

L’esposizione a Taranto, patrocinata moralmente dal Comune di Taranto, ha l’obiettivo di mantenere viva l’attenzione sulla guerra in Ucraina e favorire la raccolta di fondi per l’acquisto di nuove ambulanze, contribuendo a salvare vite umane. I due giorni di esposizione rappresentano un’importante occasione per sensibilizzare la comunità, mantenere i riflettori accesi sul conflitto e supportare concretamente i civili colpiti dalla guerra.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author