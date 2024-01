Guardia di Finanza scopre 17 lavoratori ‘in nero’ nel tarantino

La Guardia di Finanza di Manduria, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, hanno scoperto 17 lavoratori “in nero” e 3 “irregolari” in diversi esercizi commerciali. Le ispezioni hanno coinvolto i comuni di Manduria, Lizzano, Sava e San Marzano di San Giuseppe. Le violazioni riscontrate dai Finanzieri riguardano diverse tipologie di attività commerciali.

In questo contesto, sono stati redatti verbali per 8 datori di lavoro per l’impiego di manodopera in nero e irregolare. In un caso specifico, è stata avanzata una richiesta al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro per emettere un provvedimento di sospensione dell’attività dell’impresa.

Il lavoro sommerso compromette gli equilibri economici e finanziari del Paese, poiché mira alla riduzione illegale dei costi “strutturali” (fiscali, organizzativi e del lavoro) al fine di massimizzare i profitti e ottenere vantaggi competitivi impropri.

